LUIS ALBERTO ROMA LAZIO – Luis Alberto scalpita, non vede l’ora di sentire il fischio d’inizio del derby della capitale. Il giocatore spagnolo, rimasto a Roma nella trasferta di Coppa Italia contro il Napoli, è recuperato e arruolabile per domani. Il conto alla rovescia è iniziato, il numero 10 vuole essere protagonista. Così come ha fatto sempre in stagione nei big match.

I numeri di Luis Alberto

Luis Alberto ha iniziato ad essere decisivo proprio nel derby d’andata con la Roma, realizzando il gol del definitivo 1-1. Da lì è iniziata la sua cavalcata che lo ha portato, ad oggi, a 12 assist stagionali in Serie A (record) e 3 gol. Contro le big lo spagnolo non ha mai deluso, come testimonia la rete a Riyadh nella finale di Supercoppa contro la Juventus, o i due passaggi vincenti due settimane prima in campionato, che hanno mandato in gol Luiz Felipe e Milinkovic. Da quando è alla Lazio, Luis Alberto ha collezionato 39 assist, domani potrebbe fare cifra tonda. Contro la Roma non ne ha mai fatti, e quello dell’andata è stato il primo gol realizzato ai giallorossi. Numeri da aggiornare, assolutamente. Anche per questo Luis Alberto scalpita.

