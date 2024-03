Dalla Germania: "Sarebbe una catastrofe uscire con i modesti italiani"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BAYERN LAZIO- Il quotidiano sportivo tedesco Kicker ha presentato la partita di questa sera tra Bayern Monaco e Lazio definendo come catastrofe un'eliminazione dei bavaresi

Bayern Monaco Lazio, più di una semplice partita

É il giorno della verità. Bayern Monaco Lazio, Allianz Arena, in palio c'è un posto ai quarti di finale du Uefa Champions League. Traguardo che i biancocelsti non raggiungono dall'anno dello scorso scudetto. I tedeschi non stanno vivendo un periodo facile e sembrano per la prima volta battibile anche alla luce dell'1-0 dell'Olimpico. In Germania il malcontento è molto alto e il quotidiano sportivo Kicker presenta così la partita.

"Un'eliminazione contro i modesti italiani equivarrebbe a una catastrofe sportiva per il Bayern Monaco". "I quarti di finale sono obbligatori".