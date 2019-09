LAZIO CALCIOMERCATO – La sessione estiva 2019 di calciomercato si è conclusa lunedì scorso. In attesa di gennaio però, sono già tante le voci che circolano in ottica Lazio e non solo. Dalla Turchia, è emersa un’indiscrezione che vedrebbe i biancocelesti interessati ad un attaccante del Fenerbahce.

Lazio interessata ad un attaccante del Fenerbahce

Secondo aksam.com.tr, la Lazio sarebbe interessata all’attaccante del Fenerbahce Muriqi. Il kosovaro che nelle prime tre partite di Super Lig ha messo a segno 2 reti, è stato prelevato dai turchi per circa 3,5 milioni durante quest’estate. I biancocelesti però dovranno battere la concorrenza di Napoli,Fiorentina e Tottenham.