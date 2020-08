Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO MURIQI – Il mercato della Lazio entra nel vivo. I prossimi giorni saranno decisivi per portare a compimento le trattative intavolate dalla società capitolina. Tra gli affari in stato più avanzato c’è quello relativo al nuovo centravanti. Il ds Tare è pronto per far arrivare a Roma Vedat Muriqi, attaccante classe 1994 del Fenerbahce. L’accordo tra le parti è ormai prossimo, tanto che Turchia danno già tutto concluso.

Calciomercato Lazio, dalla Turchia: Muriqi ha firmato

Come riporta il portale Fanatik, infatti, Vedat Muriqi avrebbe addirittura già firmato il contratto con la Lazio. Il giocatore si sarebbe legato ai biancocelesti con un accordo di 5 anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Da Formello non trapela ancora nessuna ufficialità, ma la prima scelta di Tare per rinforzare l’attacco sembra davvero ad un passo. Al Fenerbahce andranno circa 20 milioni.

