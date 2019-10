LAZIO CELTIC – Archiviata la vittoria contro in Rennes, la Lazio tornerà in campo in Europa League il 24 ottobre contro il Celtic in trasferta. Il 7 novembre invece, i biancoCelesti ospiteranno i gallesi allo Stadio Olimpico di Roma.

Lazio Celtic ospiti

Secondo dailyrecord.co.uk, saranno 9 mila i biglietti messi a disposizione per il settore ospiti di Lazio-Celtic. È previsto quindi un esodo di tifosi scozzesi per la gara dell’Olimpico.