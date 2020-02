Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GIRONE SCUDETTO – Non si nasconde più la Lazio di Simone Inzaghi, obbligata a pensare in grande visti i risultati che ottiene domenica dopo domenica. Ora la vetta è a -1 e domenica c’è lo scontro diretto contro l’Inter di Antonio Conte. Proprio contro i nerazzurri si registra l’ultima sconfitta in campionato dei capitolini risalente esattamente ad un girone fa.

Un girone da scudetto per la Lazio

Se il campionato fosse iniziato da Lazio-Genoa, cioè dal match dopo la sconfitta di San Siro per 1-0, i biancocelesti sarebbero primi in classifica. Da lì sono infatti arrivati ben 18 risultati utili consecutivi che hanno prodotto 46 punti contro i 41 della Juventus e i 39 dell’Inter. Grazie alle 14 vittorie e ai 4 pareggi la Lazio ha ridotto il gap che si era creato con le altre 2 nelle prime giornate a causa delle sconfitte contro la Spal e, appunto, l’Inter. L’obiettivo ora è dare continuità a questi numeri che stanno permettendo agli uomini di Inzaghi di vivere un sogno, a partire dall’importante sfida di domenica.

