Damascelli: "Immobile generoso ma non ha talento"

DAMASCELLI IMMOBILE LAZIO- L'ex giocatore della Roma Tony Damascelli è stato ospite su Rai Due nel programma A Tutto Campo. Damascelli oltre a commentare Lazio-Milan, ha riservato parole dure per Immobile.

Le parole di Damascelli

“Immobile non è un talento. È un ragazzo generoso, ma il talento è altra roba. Fare gol? Fa l’attaccante, ci mancherebbe anche che non facesse gol. I casi sono due: o discutiamo di Immobile per il passato o per il presente. In questa stagione dove è il talento?”