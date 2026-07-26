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INTERVISTE

Damascelli: “Se la gente non compra gli abbonamenti significa che non ti vuole più”

Published

3 ore ago

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Claudio Lotito

Il giornalista Antonio Damascelli ha detto la sua, in un’intervista a Radio Radio, sulla situazione abbonamenti della Lazio, sottolineando come si tratti di un segnale chiaro e difficilmente fraintendibile.

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Damascelli ha concesso un’intervista per parlare della situazione abbonamenti della Lazio


“Gli abbonamenti non sono soltanto una voce importante nei conti di un club: sono il segnale di quanto pensa la gente. Se non si abbona non ti vuole più. La presidenza non si rende conto di non poter combattere contro cento avversari che ormai non le vogliono più bene”.

“La Lazio è stata un grandissimo club, ma oggi vive una piccola dimensione. Bisogna fare punto e a capo: continuare così per tutta la stagione non serve a Lotito, ai giocatori, ai tifosi e neppure all’immagine del club e del calcio italiano”.

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