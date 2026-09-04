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INTERVISTE

Damascelli: “La protesta dei tifosi della Lazio mi fa ridere”

Published

1 ora ago

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Tifosi Lazio

Il giornalista Tony Damascelli ai microfoni di Radio Radio ha criticato aspramente la protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito.

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Le parole di Damascelli contro la protesta dei tifosi della Lazio.

“Il tifoso non rinuncia mai a seguire la propria squadra. Questo movimento mi fa ridere, perché non serve a nessuno. Non serve alla squadra, non serve alla società, non serve al tifoso”.

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