Tempo di lettura: < 1 minuto

D’AMICO HELLAS VERONA LAZIO INTERVISTA – Nel day after Lazio-Hellas Verona il rammarico è tanto. La gara si è conclusa a reti inviolate e i biancocelesti hanno così sciupato la seconda grande occasione di scavalcare l’Inter e portarsi a -2 dalla Juventus capolista. A tal proposito si è espresso anche Vincenzo D’Amico ai microfoni di TMW radio. L’ex biancoceleste ha parlato del mancato sorpasso ai nerazzurri e ha fatto i complimenti alla squadra di Juric per aver dato filo da torcere a una Lazio forte. Ecco le sue parole.

La solidità del Verona

“Un punto in cassaforte. La Lazio non si è espressa come al solito, ma va detto che il Verona è una squadra solida e con un’ottima guida. Il pressing ha avuto i suoi benefici per i gialloblù. Tolto Luis Alberto, gli altri hanno sofferto. Milinkovic soprattutto, Immobile non ha avuto grandi occasioni. Merito del Verona se la Lazio ha solo pareggiato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.