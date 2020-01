Tempo di lettura: < 1 minuto

D’AMICO DERBY – Domenica sera alle ore 18, allo Stadio Olimpico andrà in scena il derby Roma-Lazio. L’ex difensore biancoceleste Vincenzo D’Amico ha parlato così della stracittadina ai microfoni di Tmw Radio.



Le parole di D’Amico sul derby

“Sta meglio la Lazio, di solito però lo vince chi è in sofferenza. E’ favorita la Lazio però, è in condizioni migliori, gioca un gran calcio. Temo la partita perché la Roma è una grande squadra, ma sono tranquillo sulle possibilità della Lazio. Ha dimostrato negli ultimi tre mesi di essere più esperta, non mi preoccupa questo. Giocherà con la massima determinazione. La Roma passa per una squadra a cui mancano tanti giocatori. ma chi è fuori non è titolare, a parte Zaniolo. Rimane comunque una grande squadra”.

