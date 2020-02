Tempo di lettura: < 1 minuto

D’AMICO LAZIO INTERVISTA – Vincenzo D’Amico, Campione d’Italia nel 1974 con la Lazio, ha analizzato a freddo quanto accaduto ieri nel match scudetto tra l’Inter e i biancocelesti. Queste le sue parole ai microfoni di tuttomercatoweb.com.

D’Amico su Lazio Inter

“Cosa penso della partita? Direi di aspettare la prossima campagna acquisti e comprare altri giocatori per l’Inter (ride). Inzaghi ha fatto quello che doveva fare, così come Conte. Non so quale tra le due sia la più forte, ma di sicuro l’Inter avrebbe potuto fare qualcosa di più di quello che abbiamo visto. Soprattutto Lukaku e Lautaro. La Lazio ha meritato perché ha giocato meglio e perché l’Inter ha invece giocato sotto le sue possibilità. Conte ora darà la colpa come al solito ai giocatori, alla qualità della rosa. Ma in realtà ha poche scusanti. Ha vinto la Lazio, che si è dimostrata più forte”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.