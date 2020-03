Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO D’AMICO – Vincenzo D’Amico si è espresso così sulla situazione rinvii e sulla Lazio, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Queste le parole dell’ex difensore dei biancocelesti.

Le parole di D’Amico sulla Lazio

“Non capisco chi avrà vantaggio da tutta questa situazione, me lo sto chiedendo da qualche giorno. Secondo me nessuno sarà avvantaggiato, forse la Lazio perché recupererà qualche infortunato. In questo momento bisogna correre dietro alla Lazio”.

