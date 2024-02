Dani Alves nell'oblio: l'incredibile decisione del Barcellona

Tempo di lettura: < 1 minuto

DANI ALVES BARCELLONA - Il Barcellona ha rimosso Dani Alves dalla sezione dedicata alle legende del club a seguito della condanna a 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale. L'ex terzino brasiliano è stato processato e punito per aver violentato una ragazza di 23 anni nei bagno di una discoteca di Barcellona nel dicembre 2022.

Condanna Dani Alves, il Barcellona lo rimuove dalla sezione leggende

Dani Alves è sceso in campo per ben 408 volte con la maglia del Barcellona, vincendo ben 20 trofei in anni. Nonostante ciò, a seguito della condanna dell'ormai ex calciatore, il club blaugrana ha deciso di togliergli lo status di leggenda del club, spedendolo nel dimenticatoio dopo quanto fatto.