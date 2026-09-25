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Ufficiale: ecco quando si giocherà il primo derby della stagione
La Lega Serie A ha reso note la data e l’orario delle partite dalla dodicesima alla diciannovesima giornata; alla quindicesima ci sarà il derby d’andata della Capitale tra Lazio e Roma: ecco quando si giocherà.
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La data del derby d’andata tra Lazio e Roma
La data segnata sul calendario dei tifosi di Lazio e Roma è domenica 13 dicembre alle ore 12.30, quando l’Olimpico ospiterà il primo derby della Capitale della stagione. La decisione della Lega, dunque, è di far disputare la stracittadina all’ora di pranzo, come nel penultimo turno dello scorso campionato.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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