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Ufficiale: ecco quando si giocherà il primo derby della stagione

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2 ore ago

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data derby Lazio Roma 2026

La Lega Serie A ha reso note la data e l’orario delle partite dalla dodicesima alla diciannovesima giornata; alla quindicesima ci sarà il derby d’andata della Capitale tra Lazio e Roma: ecco quando si giocherà.

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La data del derby d’andata tra Lazio e Roma

La data segnata sul calendario dei tifosi di Lazio e Roma è domenica 13 dicembre alle ore 12.30, quando l’Olimpico ospiterà il primo derby della Capitale della stagione. La decisione della Lega, dunque, è di far disputare la stracittadina all’ora di pranzo, come nel penultimo turno dello scorso campionato.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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