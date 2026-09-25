Ufficiale: ecco quando si giocherà il primo derby della stagione

La Lega Serie A ha reso note la data e l’orario delle partite dalla dodicesima alla diciannovesima giornata; alla quindicesima ci sarà il derby d’andata della Capitale tra Lazio e Roma: ecco quando si giocherà.

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La data del derby d’andata tra Lazio e Roma

La data segnata sul calendario dei tifosi di Lazio e Roma è domenica 13 dicembre alle ore 12.30, quando l’Olimpico ospiterà il primo derby della Capitale della stagione. La decisione della Lega, dunque, è di far disputare la stracittadina all’ora di pranzo, come nel penultimo turno dello scorso campionato.

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