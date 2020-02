Tempo di lettura: < 1 minuto

DAZN TOP 11 23ESIMA GIORNATA – Domenica sera, l Lazio ha sconfitto per 1-0 il Parma nella sfida valida per la 23esima giornata di Serie A. La piattaforma Dazn, ha stilato la top 11 per il turno appena concluso. Nella formazione sono presenti anche tre calciatori biancocelesti: Strakosha, Lazzari e Luis Alberto.

La top 11 stilata da Dazn

Strakosha; Lazzari, De Vrij, Kumbulla, Criscito; Brozovic, Luis Alberto, Vecino; Boga, Lukaku, Ibrahimovic

