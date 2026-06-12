Moccia, Falchi, Oddi e De Angelis: la reazione dei tifosi vip alle parole di Lotito!

Sulle colonne del quotidiano Il Messaggero, alcuni tifosi vip della Lazio, tra cui Federico Moccia, Anna Falchi, Giancarlo Oddi e Guido De Angelis, hanno risposto alle parole del presidente Lotito esposte nella sua lettera ai tifosi.

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Le risposte di De Angelis, Moccia e Falchi al presidente Lotito

Le parole di De Angelis

“Quello che ha scritto Lotito, dopo 22 anni, era atteso all’inizio del suo percorso. Il suo modo di comunicare fuori da Formello ha creato un distacco e ora sta provando a riavvicinarsi, ma ci sono troppe ferite aperte. Dalla Primavera su cui si sarebbe dovuto investire quando non hai chissà quale finanze per il mercato, fino al Flaminio, dove la Lazio avrebbe potuto già giocare se avesse portato avanti subito il progetto. È vero che ci ha regalato vittorie e momenti importanti come il 26 maggio, ma la gente si è sentita abbandonata, soprattutto negli ultimi anni, e le sue frasi scomposte hanno fatto degenerare la situazione. Ora è difficile ricostruire un rapporto che non c’è mai stato, anche perché poi fa un passo avanti e un altro indietro”.

Le parole di Anna Falchi

“Quest’anno festeggio 30 anni da tifosa della Lazio. Mi appassionai a questa squadra nel 1996. Ho vissuto alti e bassi, ma sono sempre rimasta fedele, senza se e senza ma. Oggi più che mai ho continuato a seguire la squadra, andando allo stadio e soffrendo per l’assenza dei nostri sostenitori. Comprendo e rispetto il loro stato d’animo, la delusione e le prese di posizione, ma si può sognare anche se i conti non tornano. Mi auspico ancora si possa trovare un punto d’incontro con Lotito”.

Le parole di Federico Moccia

“Mi piace l’invito al dialogo, ma dev’essere più concreto. La Lazio ha dei tifosi esigenti e ora sono stanchi. Lo sciopero è dettato da un accumulo di promesse disattese e ora mi auguro che il presidente non stia facendo solo un tentativo per recuperare gli abbonamenti e la vendita dei diritti tv. Io non sono contrario a dargli un’altra chance, ma guai a tradirci. La nostra famiglia biancoceleste in questo momento è indecisa se rifare o no l’abbonamento, a fronte di un’ipotesi di un campionato fatto per salvarsi. Ora Lotito deve fare un programma intelligente, far seguire i fatti alle parole e costruire una squadra che possa far bene con Gattuso”.

Le parole di Giancarlo Oddi

“È un inizio ma il presidente deve aprirsi ancora di più al dialogo. Non si era mai vissuto un periodo di contestazione così e si deve fare in modo di far tornare i tifosi sugli spalti. Con l’Olimpico vuoto si è toccato il fondo”.

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