DE BIASI LAZIO – Domenica alle 15, la Lazio affronterà la Spal nel match valido per la terza giornata di Serie A. Gianni De Biasi, ha commentato così i biancocelesti in un’intervista rilasciata a La Nuova Ferrara. Queste le sue parole.

“Lazio micidiale nelle ripartenze”

“Contro una squadra come la Lazio giocherei con il 4-5-1. la Spal non deve concedere campo alle ripartenze, la Lazio in tal senso è micidiale. Va aspettata, se esce dal primo pressing va a colpire”.