DE COSMI INTERVISTA – L’1 a 1 contro l’Inter di Antonio Conte ha risollevato l’umore di casa Lazio dopo la sonora sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Durante l’arco della gara la squadra di Inzaghi ha mostrato diversi spunti eccellenti, su tutti quelli passati dai piedi di Luis Alberto. Delle note positive dell’ultimo match dell’Olimpico ha parlato De Cosmi ai microfoni della radio ufficiale della Lazio. Ecco le sue impressioni.

Il pareggio di domenica

“La Lazio ha dimostrato coraggio, determinazione e voglia di non uscire sconfitta dal campo. i biancocelesti hanno reagito bene, ottenendo un punto importante contro una squadra forte, oltretutto arrivato in un momento complicato della stagione in cui anche la sfortuna si sta accanendo a livello di infortuni. Un plauso a Marco Parolo, che è subentrato con la testa giusta. La sosta ora è benedetta, serve per recuperare energie fisiche e mentali. La pausa sarà utile anche per far entrare meglio i nuovi nello spogliatoio e nei meccanismi di gioco”.

