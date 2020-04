Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO DE COSMI INTERVISTA – Con l’ipotesi di riapertura dei giochi che si fa sempre più concreta, ai microfoni della radio ufficiale della Lazio è intervenuto De Cosmi. L’opinionista ha elencato una serie di rischi da evitare per la ripartenza dei biancocelesti. Ecco le sue parole.

Il fattore psicologico

“Il gruppo della Lazio è importante per centrare l’obiettivo stagionale. Il pubblico sicuramente mancherà, in questa stagione è stato l’uomo in più. La solidità del gruppo di Inzaghi non si è persa, è questo quello che conta. Lo staff di Simone ha fatto lavorare bene i giocatori anche da casa, nonostante non sia la stessa cosa rispetto al campo. Sarà l’aspetto mentale a fare la differenza. Vedremo cosa deciderà la Uefa e il governo sulla ripresa del campionato”.

