Sfregiato il murales di De Falchi: il comunicato della Nord

DE FALCHI MURALES LAZIO CURVA NORD- Un atto vergognoso: il murales dedicato ad Antonio De Falchi, a Torre Maura, è stato vandalizzato. De Falchi era un tifoso della Roma ucciso nel 1989 dai tifosi durante la trasferta al Meazza contro il Milan. Sul murales ormai compromesso sono apparse scritte che "rivendicano" il gesto, direttamente riconducibili a tifosi della Lazio. Ecco la risposta della Curva Nord, con la descrizione del bel gesto portato avanti dagli ultras biancocelesti.

De Falchi : vandalizzato il murales , il comunicato della Curva Nord

"Nel quartiere Torre Maura qualche balordo ha sfregiato il murales dedicato ad Antonio De Falchi con sigle che facevano riferimento a noi Laziali. Il rispetto per i morti è ciò che ci ha sempre contraddistinto, questi gesti infami non appartengono ai Laziali e, per questo motivo, abbiamo provveduto a ripristinare il disegno che ricorda un ragazzo che ha pagato a caro prezzo la sua fede calcistica. Questi gesti non li abbiamo mai tollerati e mai li tollereremo, chi pensa di infangare i nostri principi ci troverà pronti a difenderli con ogni mezzo! Rispetto per Antonio De Falchi e per tutti coloro che hanno perso la vita seguendo la loro passione! ULTRAS LAZIO".