De Grandis: “Gila andrà via. Rovella e Zaccagni non li venderei”

Stefano De Grandis in un’intervista ai microfoni di Radio Laziale ha parlato del calciomercato in uscita della Lazio e delle possibili cessioni. Ecco il suo pensiero sulle mosse della squadra di Lotito.

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Le parole di De Grandis nell’intervista sul calciomercato della Lazio e le cessioni

“Credo che Gila andrà, anche se la Lazio vuole una cifra alta. Uno scambio con il Napoli? Preferirei Beukema a Marin. Lucca ha fatto bene all’Udinese, potrebbe essere anche ultima. Beukema al Bologna era forte, ma io ci credo poco alla contropartita tecnica. Lotito non ha quasi mai fatto scambi”.

Su Rovella, Zaccagni e Tavares

“Spero che non verranno toccati i capisaldi, non mi priverei di Rovella. Zaccagni? Non lo venderei, perché se messo in condizione può ancora fare la differenza. Per quanto riguarda Tavares dipende dall’offerta. Io lo terrei, anche perché credo che la Lazio non potrebbe ricavarne tanto. Con lui e Pedraza si potrebbe avere una fascia sinistra completa”.

Sulla lettera di Lotito

“Lotito, invece di andare incontro ai tifosi con una lettera, dovrebbe fare un aumento di capitale per poter fare un mercato normale. La Lazio anche quando poteva spendere ha sempre cercato di non acquistare a più di quanto entrasse. Sbloccare il mercato permetterebbe di chiudere intanto i colpi in entrata e poi rientrare con le cessioni”.

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