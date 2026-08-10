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INTERVISTE

De Grandis: “Bicchiere mezzo vuoto, non puoi nemmeno discutere Zaccagni”

Published

14 ore ago

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Mattia Zaccagni

Ai microfoni di Radio Laziale Stefano De Grandis ha parlato dell’amichevole Frosinone Lazio, andata in scena ieri e del mercato dei biancocelesti, che stenta a decollare.

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Le parole di De Grandis su Frosinone Lazio e sul mercato dei biancocelesti.

“Il bicchiere lo vedo sempre mezzo vuoto. Questa è una Lazio priva di qualità, in questo contesto non può essere discusso Zaccagni nonostante le ultime due stagioni. La Lazio è costretto a sperare che i suoi giocatori di livello devono stare bene. Altrimenti la squadra resta scarsa. 

La Lazio non sta facendo mercato e non ha i soldi per intervenire quindi Gattuso deve capire come giocare. Se si rende conto di dover giocare a tre deve farlo. Con Doekhi e Provstgaard probabilmente serve un terzo, perché altrimenti rischiano di soffrire un attaccante rapido. Anche se per giocare in mood più aggressivo devi schierarti a quattro. Gattuso sceglierà il modulo più adatto agli uomini a disposizione”. 

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