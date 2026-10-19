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INTERVISTE

De Grandis: “Vincere così a Torino è una roba mai vista”

Published

1 ora ago

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De Grandis intervista Juventus Lazio 19 ottobre 2026

L’intervista di Stefano De Grandis di Sky Sport all’indomani di Juventus-Lazio in diretta su Radio Laziale.

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Le parole di De Grandis nell’intervista dopo Juventus-Lazio

“Siamo tutti increduli e orgogliosi davanti a questa partita. Vincere così a Torino è una roba mai vista, non c’è stata mai partita. Ieri abbiamo fatto un altro scalino. Inter, Roma e Como sono più forti e arrivare davanti al Milan sarà difficile, ma non sono sicuro che questa squadra sia di tanto inferiore rispetto a Juventus e Napoli. Devo fare mea culpa su Gattuso, non mi aveva convinto nelle sue precedenti esperienze ma sta facendo un grande lavoro, questa squadra si diverte e gioca bene. Fabiani dal punto di vista comunicativo ha fatto una marea di errori, ma dal punto di vista tecnico secondo me va rivalutato: Tavares e Provstgaard presi a pochissimo guardate come giocano”.

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