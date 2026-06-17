De Grandis: “La situazione della Lazio mi deprime. Gattuso? Non lo avrei mai scelto”

Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis, intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale, ha parlato della difficile situazione che attraversa la Lazio, delle incognite legate alla permanenza di Gattuso e della contestazione dei tifosi verso Lotito: ecco le sue parole.

Leggi anche: LeastSquares: “Lotito-Reggina? Situazione molto diversa dalla Salernitana, ecco perché”

Le parole di De Grandis nell’intervista sulla Lazio

De Grandis su Lotito e i tifosi

“I numeri dei tifosi della Lazio sono incredibili, Lotito deve essere più rispettoso verso i tifosi, anche la lettera di Lotito non ha aggiunto nulla da questi punto di vista. In questo momento la situazione della Lazio mi deprime, la protesta dei tifosi è sacrosanta ma allo stesso tempo limita ancora di più la possibilità di spesa della Lazio”.

De Grandis su Gattuso

“Troverei abbastanza bizzarro che Gattuso in questo momento lasciasse la Lazio, anche perché la situazione la conosceva sicuramente, allo stesso tempo non avrei mai scelto Gattuso, avrei puntato su un giovane come Abate”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP