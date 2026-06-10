De Grandis: “Non cederei mai Rovella, la Lazio riparta da lui”

Anche Stefano De Grandis ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Laziale, nella quale ha parlato della notizia dell’interessamento di Lotito verso la Reggina e delle notizie di mercato su Rovella. Ecco riportato il suo commento:

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L’intervista di De Grandis su Lotito e la Reggina e su Rovella

De Grandis sulla trattativa Lotito-Reggina

“Perchè Lotito si deve interessare alla Reggina se ha già tante gatte da pelare con la Lazio? Non è più una questione di simpatia o antipatia, è una questione di sopravvivenza, il tifoso ovviamente spera in un tipo di governo diverso”.

De Grandis su Rovella

“Non cederei mai Rovella, sono affezionato per l’amore dimostrato alla Lazio e spero che la prossima Lazio possa partire da lui. Secondo me i punti cardine della Lazio del prossimo anno devono essere Mandas, Gila, anche se all’offerta giusta partirebbe, Rovella, Taylor e Zaccagni, che spero possa trovare la miglior forma. Se ti offrono 16 milioni più uno come Dia che paghi 11 per il riscatto, lo devi impacchettare e portare in Francia”.

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