De Grandis: “Se non puoi fare mai mercato libero, vuol dire che sei un incapace!”

Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis, intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale, ha parlato del prossimo mercato della Lazio, attaccando duramente la società: ecco le sue dichiarazioni in merito.

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Le parole di De Grandis nell’intervista sul mercato della Lazio

“Se non puoi fare mai mercato libero sei un incapace. Il presidente dice sempre pagare moneta vedere cammello, ma se non hai il cammello la moneta non la vedrai mai. Devi sempre inventarti qualcosa per acquistare, dai prestiti ai parametri zero, così non puoi andare avanti, anche perché non hai un settore giovanile di qualità, non porta un giocatore in prima squadra da anni”.

De Grandis sull’attacco e Ratkov

“Ratkov vorrei vederlo per capire se può dare qualcosa a questa squadra, devi provare a valorizzare l’investimento, gli ho visto fare un paio di giocate interessanti. Gimenez mi piaceva tantissimo, pensavo avrebbe fatto meglio in Serie A, una società come quella della Lazio non sarebbe però in grado di prenderlo. Servirebbero degli investimenti, ma se in ogni stagione devi prima cedere e poi acquistare sei un incapace e non potrai mai crescere”.

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