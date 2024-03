De Laurentiis: "Le dimissioni di Sarri mi hanno stupito"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DE LAURENTIIS DIMISSIONI SARRI - Le dimissioni di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio hanno stupito un po' tutti. Anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Intervistato da Sport Mediaset direttamente a Barcellona, dove la sua squadra era impegnata in Champions League, il patron dei partenopei è rimasto colpito dal gesto dal tecnico.

Dimissioni Sarri: parla Aurelio De Laurentiis

"Le dimissioni di Sarri mi hanno colpito. Credo che nella vita, dopo le prime esperienze che ti qualificano come un professionista e quindi non sei più agli albori della tua professionalità, uno debba assumersi le proprie responsabilità che derivano da una tua accettazione. Se uno accetta un determinato ruolo e sta in una determinata società, nel bene e nel male deve portare a termine l'impegno: sia contrattuale, sia per rispetto dei tifosi, sia per rispetto dei giocatori e della società. Chi dà le dimissioni alla fine è un perdente".