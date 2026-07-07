Luigi e Aurelio De Laurentiis indagati per bancarotta

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Aurelio e Luigi De Laurentiis sarebbero indagati dalla Procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta riguardante la gestione della società calcistica Bari. I magistrati ipotizzano reati legati alla situazione economico-finanziaria del club biancorosso e ad alcune operazioni di calciomercato tra il Bari e il Napoli.

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Aurelio e Luigi De Laurentiis, indagine su Bari e Napoli

Nella mattinata, la Guardia di Finanza ha eseguito una serie di perquisizioni nelle sedi delle due società sportive riconducibili alla famiglia De Laurentiis. L’attività investigativa, punta ad acquisire documentazione utile per ricostruire la gestione amministrativa del Bari e verificare la correttezza delle informazioni contenute nel bilancio relativo all’esercizio 2024.

Secondo gli investigatori, il Bari avrebbe accumulato perdite rilevanti nel corso degli ultimi anni, con un quadro economico caratterizzato da un significativo squilibrio patrimoniale senza un piano concreto per il risanamento finanziario.

Uno dei punti centrali dell’inchiesta riguarda il trasferimento di un calciatore tra Bari e Napoli. Gli inquirenti stanno analizzando le modalità con cui è stata conclusa l’operazione, ritenendo necessario verificare se il valore attribuito al trasferimento e le relative clausole contrattuali abbiano avuto un impatto sulla rappresentazione della situazione economica del Bari.

In particolare, l’attenzione si concentra sulla scelta di cedere il giocatore al Napoli senza prevedere una partecipazione agli eventuali ricavi derivanti da una futura rivendita. Successivamente, il calciatore sarebbe stato valorizzato dal club partenopeo e ceduto a un’altra società, generando una plusvalenza che, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe potuto essere incassata almeno in parte anche dal Bari attraverso specifici accordi contrattuali.

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