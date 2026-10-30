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Napoli-Lazio, l’orario non piace a De Laurentiis: il tentativo di spostare il match
Il patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, non sarebbe affatto contento dell’orario in cui si dovrebbe disputare Napoli Lazio, in programma l’8 novembre alle 12:30: per questa ragione, il presidente azzurro starebbe provando a spostare la partita.
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Napoli Lazio, De Laurentiis al lavoro per spostare l’orario: la situazione
Come riportato da la Repubblica, De Laurentiis sarebbe contrario all’orario in cui è stata fissata la partita tra Napoli e Lazio. Essendo alle 12:30, i partenopei sarebbero costretti a ritrovarsi in ritiro pregara fin dalla sera prima, incidendo sui ritmi biologici dei calciatori. Inoltre, fissare una partita di cartello all’orario di pranzo rappresenterebbe una “mancanza di rispetto” della Lega verso la sfida. Per queste ragioni il presidente azzurro sarebbe all’opera spostare l’evento in fascia serale. Al momento, però, la calendarizzazione resta la medesima: ad oggi Napoli-Lazio resta prevista per le 12:30 di domenica 8 novembre.
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