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Conferenza Allegri annullata, De Laurentis: “Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione”

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4 ore ago

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Bandiera del Napoli Lazionews.eu

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis in un post sul proprio profilo X ufficiale, ha spiegato le ragioni dietro la mancata conferenza stampa del tecnico Massimiliano Allegri che avrebbe dovuto tenersi oggi precisando che non c’è nessun caso.

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Le parole di De Laurentis sulla conferenza stampa di Allegri annullata

“In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla. Perché? Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni. Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale.
Aurelio De Laurentiis”

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