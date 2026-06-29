De Paola: “Con Gila la qualità della difesa del Napoli migliorerebbe”

In un’intervista concessa in collegamento con TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha fatto il punto sul mercato del Napoli e ha detto la sua sulle voci di trasferimento di Mario Gila alla corte di Massimiliano Allegri, all’ombra del Vesuvio.

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Le parole di De Paola nell’intervista sul possibile trasferimento di Gila al Napoli

“Manna sta gestendo bene varie situazioni, inclusa quella relativa al mercato. Dopodiché bisogna capire la potenzialità di una rosa già molto competitiva. Gila per esempio incrementerebbe la qualità nel pacchetto dei difensori centrali, anche se poi arriverebbero altri colpi. Allegri dovrà cercare di replicare ciò che fece alla Juventus nel post Conte, anche se resto con il dubbio se il tecnico livornese possa durare nel lungo periodo”.

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