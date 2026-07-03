INTERVISTE
De Paola: “Lotito? Prima dominava, poi ha cominciato a sbagliate”
In un’intervista in collegamento con TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha analizzato la situazione di Claudio Lotito in sella alla Lazio, anche alla luce della manifestazione dei tifosi andata in scena ieri. Ecco le sue parole.
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Le parole di De Paola nell’intervista su Lotito e la Lazio
“Lo ripeto da sempre, Lotito è stato per lungo tempo uno che ha dominato il calcio italiano, ha cominciato a sbagliare tutto quando, preso dall’ego, si è ritenuto indispensabile per la sua società e punto fisso tale da poter fare qualunque cosa. Non è neanche questo fenomeno di conoscenza che ha esportato come immagine. Ha sempre perso soldi con i calciatori con cui è entrato in rotta di collisione, ha sbagliato nelle intromissioni sul sistema calcio e non solo. Devi convincere la gente con i fatti, e ADL con i fatti gli è stato nettamente superiore”.
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