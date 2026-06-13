INTERVISTE
De Paola: “Non si può più rimediare, Lotito deve cedere la Lazio”
L’ex direttore di TuttoSport, Paolo De Paola, ha rilasciato un’intervista, ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio,parlando della complessa situazione della Lazio e la gestione di Claudio Lotito.
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L’intervista di De Paola su Lotito
“Lotito? E’ un disperato atto di costrizione personale, ma il tempo è scaduto. Non puoi far più pace. Si è reso conto che lo strappo c’era, antistorico, insanabile. E antiaziendale. Per me non si rimedierà più e dovrà cedere la società. C’è gente che si è stancata di questo rapporto”.
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