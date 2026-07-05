De Roon: “Grande delusione uscire in semifinale contro la Lazio”

Durante un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon, ha parlato della sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, esprimendo la sua delusione. Ecco le sue parole:

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L’intervista di De Roon su Atalanta Lazio di Coppa Italia

“È stata davvero una grande delusione uscire in semifinale contro la Lazio. Dopo tre finali perse non è un’ossessione, ma un pensiero ben chiaro in testa. È la strada più breve per raggiungere un trofeo e poi ti garantisce di giocare la Supercoppa italiana e di poter disputare almeno l’Europa League”.

De Roon su Sarri

“Sono davvero curioso e dopo le vacanze sarò prontissimo a mettermi a disposizione. Ho già parlato con Giuntoli al telefono, mentre con Sarri parlerò di persona. Hanno lavorato per grandi club come Napoli e Juventus. Sarri è un maestro con un sistema di gioco riconosciuto e riconoscibile”.

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