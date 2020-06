Tempo di lettura: < 1 minuto

DE ROON – Il 24 agosto la Lazio tornerà finalmente in campo in Serie A, nella sfida contro l’Atalanta. Il centrocampista, Marten De Roon ha parlato così del match in un’intervista rilasciata a L’eco di Bergamo.

le parole di De Roon

“La prima settimana sarà fondamentale. Con il Sassuolo possiamo portare a sei punti il vantaggio sulla Roma, poi arriverà la Lazio: noi vogliamo vincere. Ci pensiamo tutti ai due precedenti. Prima la beffa nella finale di Coppa Italia, poi il 3-3 dell’andata con due rigori ed eravamo avanti 3-0. Li stiamo aspettando, ovvio. Li vogliamo battere. Ma prima il Sassuolo”.

