De Rossi: “Dobbiamo capire chi siamo, ho provato a portare Frattesi alla Roma”

Le parole di De Rossi in conferenza stampa postpartita di Lazio Genoa, sfida valida per la seconda giornata di Serie A 2026-2027.

dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

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Le parole di De Rossi nel post partita di Lazio Genoa.

“Secondo me non eravamo partiti malissimo, fino al gol c’era abbastanza equilibrio. Noi tiriamo poco, costruiamo in maniera pulita ma tiriamo poco. Non abbiamo gente che salta l’uomo, la reazione degli ultimi venti minuti è stata positiva ma meno ordinata del primo tempo. Arrivare sulla trequarti è bello, ma se non tiri… Non è quello che porta punti.

Meichtry è andato bene, così come Messias e gli altri. Hanno portato freschezza e inserimento senza palla. È una risorsa per noi, un ragazzo di intensità e di gamba. Baldanzi? Cercavano di portarlo lontano dalla difesa, anche lui deve dare di più soprattutto negli ultimi metri e trovare quei guizzi che fanno la differenza. Poi oggi giocavamo contro una squadra forte, che non compete per il nostro stesso campionato. Così come il Napoli alla prima”.

De Rossi sul mercato.

“Mi aspetto le stesse cose dello scorso anno. Ci sono cose che sono chiare, facciamo fatica negli ultimi trenta metri. Abbiamo parlato di questo a maggio. Ci serve qualcuno che salta l’uomo. Se troveremo la quadra potremo salvarsi, anche con questa rosa.

De Rossi sul modo di giocare contro la Lazio.

Volevamo essere aggressivi, era il piano gara come contro il Napoli. Mi piacerebbe giocare 90 minuti come gli ultimi 20 minuti di oggi. La Lazio ha valori superiori ai nostri. Noi dobbiamo lavorare per fare meglio di questa sera. Abbiamo tempo per analizzare. Dobbiamo capire chi siamo. Dobbiamo capire come fare gol. Le squadre sotto sotto più solide dello scorso anno. Hanno costruito rose interessanti.

De Rossi su Frattesi e Cancellieri.

Frattesi lo conosco da quando è bambino. Mi fa piacere si stia ritagliando lo spazio che merita. Ho provato a portarlo alla Roma. Fa gol ed è una qualità fondamentale. Cancellieri è un giocatore della Lazio, non mi pare corretto parlarne stasera.

Confronto acceso fra De Rossi e Sciscione sul finale di conferenza.

De Rossi sulla rivalità con la Lazio.

“Quella con la Lazio è una rivalità. Ho sempre avuto rispetto per diverse persone che lavorano nella Lazio. Conosco il presidente Lotito, non siamo amici, ma lo rispetto. Adesso devo difendere il Genoa, non voglio tornare sulla Roma e sulla Lazio.

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