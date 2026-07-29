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De Rossi: “Prima dei derby passavo tre giorni a vomitare”

Published

34 minuti ago

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De Rossi intervista derby Roma Lazio

Nell’anteprima dell’intervista per Cronache di Spogliatoio in uscita domani, Daniele De Rossi ha svelato dei retroscena inediti dei derby della sua Roma contro la Lazio, una partita sentitissima, preceduta da attacchi di ansia e conati di vomito. Ecco le sue parole.

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Le parole di De Rossi nell’intervista sull’ansia pre derby Roma Lazio

“Nella mia carriera non ho mai sofferto nessuna partita… tranne i derby, prima di sfidare la Lazio passavo tre giorni in bagno a vomitare con Dacourt che mi teneva la testa”. 

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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