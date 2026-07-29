INTERVISTE
De Rossi: “Prima dei derby passavo tre giorni a vomitare”
Nell’anteprima dell’intervista per Cronache di Spogliatoio in uscita domani, Daniele De Rossi ha svelato dei retroscena inediti dei derby della sua Roma contro la Lazio, una partita sentitissima, preceduta da attacchi di ansia e conati di vomito. Ecco le sue parole.
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Le parole di De Rossi nell’intervista sull’ansia pre derby Roma Lazio
“Nella mia carriera non ho mai sofferto nessuna partita… tranne i derby, prima di sfidare la Lazio passavo tre giorni in bagno a vomitare con Dacourt che mi teneva la testa”.
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