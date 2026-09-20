De Rossi torna sulla Lazio: “Contro la Lazio la peggior partita”

Dopo la quarta sconfitta in cinque partite del Genoa, nell’intervista dopo la sfida contro il Parma, Daniele De Rossi ha commentato il momento negativo della sua squadra tornando alla sfida contro la Lazio.

Leggi anche: Lazio, Sutalo e Mandas celebrano la vittoria contro il Venezia

“Giocare a quattro in difesa è un lavoro, non basta mettere due terzini e due centrali. Non è mai stata un’opzione per questa partita, magari per il futuro. Non so se c’è stata un’involuzione, la Lazio per me è stata la partita peggiore. Il tempo per rimuginare c’è ma dobbiamo usarlo per migliorare. Si può fare meglio, fare punti. Non credo che oggi non meritassimo di farne”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP