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INTERVISTE

De Rossi torna sulla Lazio: “Contro la Lazio la peggior partita”

Published

57 minuti ago

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De Rossi

Dopo la quarta sconfitta in cinque partite del Genoa, nell’intervista dopo la sfida contro il Parma, Daniele De Rossi ha commentato il momento negativo della sua squadra tornando alla sfida contro la Lazio.

Leggi anche: Lazio, Sutalo e Mandas celebrano la vittoria contro il Venezia

L’intervista di De Rossi dopo Parma Genoa e il commento sulla sfida con la Lazio

“Giocare a quattro in difesa è un lavoro, non basta mettere due terzini e due centrali. Non è mai stata un’opzione per questa partita, magari per il futuro. Non so se c’è stata un’involuzione, la Lazio per me è stata la partita peggiore. Il tempo per rimuginare c’è ma dobbiamo usarlo per migliorare. Si può fare meglio, fare punti. Non credo che oggi non meritassimo di farne”.

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4 Cagliari 12 5
5 Como 10 4
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7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
17 Bologna 2 5
18 Parma 1 4
19 Genoa 1 4
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