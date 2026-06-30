Ex Lazio, De Vrij saluta l’Inter e la Serie A: “8 anni intesi, ora nuove sfide”

L’ex difensore della Lazio Stefan De Vrij da oggi è un giocatore svincolato; l’olandese tramite il proprio profilo ufficiale Instagram ha voluto ringraziare e salutare l’Inter dopo 8 anni ricchi di successi. L’olandese è ora pronto a firmare col Panathinaikos.

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De Vrij saluta l’Inter e il popolo nerazzurro

“Cari interisti, non è semplice trovare le parole giuste quando si arriva a un momento come questo. Sono stati 8 anni intensi, pieni di emozioni, sacrifici, vittorie, delusioni e crescita. Anni nei quali ho avuto l’onore di indossare questa maglia e il privilegio di appartenere a questa grande famiglia.

Ho sempre dato il massimo, sia quando il mio nome era tra i protagonisti sia quando il contributo richiesto era più silenzioso, perché credo che l’amore per una squadra non si misura dai minuti giocati, ma dall’impegno e dal rispetto che si dimostrano ogni giorno.

Adesso sento il bisogno di mettermi alla prova in modo diverso, di cercare nuove sfide e nuove opportunità per esprimermi. Fa parte della carriera di ogni giocatore ascoltare queste sensazioni e avere il coraggio di seguirle, senza dimenticare quello che è stato fatto.

Voglio ringraziare tutti: i compagni che hanno condiviso con me lo spogliatoio, gli allenatori che hanno contribuito alla mia crescita, ogni persona che lavora dietro le quinte e rende possibile tutto questo. E anche voi tifosi. Nei momenti più belli avete esultato con noi, in quelli più difficili non ci avete mai fatto sentire soli e ci avete dato una forza immensa. Porterò per sempre nel cuore questa squadra, questa città e ogni emozione vissuta insieme.

Grazie per l’amore che mi avete dato.

Con affetto,

Stefan

Forza Inter “.

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