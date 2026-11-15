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INTERVISTE

Del Nero: “Senza infortuni avrei vinto il Mondiale. Ho passato momenti durissimi alla Lazio”

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4 ore ago

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del nero intervista carriera lazio

L’ex calciatore della Lazio Simone Del Nero ha rilasciato una lunga intervista a Sportissimo in cui racconta la sua carriera, soprattutto nel periodo biancoceleste.

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Le parole di Del Nero sugli infortuni e sulla sua carriera alla Lazio.

“Purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco e della vita di un calciatore. Senza, però, saremmo qui a raccontare un’altra storia. Ho passato momenti durissimi: alla Lazio mi sono trascinato un problema al tallone, ricordo che facevo due ore di allenamento e, poi, per tre giorni non riuscivo ad appoggiare il piede per terra. Mi svegliavo la mattina e facevo bagni in acqua gelata. C’erano momenti che avrei voluto tagliarmi il piede dal dolore che provavo. Tutto questo la gente non lo vede, pensa solo che guadagniamo tanti soldi e che, per questo, non possiamo avere problemi. Ma io, in quel momento, avrei rinunciato a tutto pur di non provare più dolore”. 

Del Nero sul Mondiale 2006.

“A volte basta un passaggio sbagliato e giù fischi, senza pensare a cosa c’è dietro e a quanto questo possa fare male. Queste cose le ho sofferte molto di più degli infortuni. E le ho anche pagate. Nel 2004 ho giocato – e vinto – da titolare gli Europei Under 21 insieme ad Amelia, Barzagli, De Rossi e Gilardino. Senza infortuni, e con un’altra testa, a Berlino sarei stato lì con loro”.

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