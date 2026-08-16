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Del Piero su Immobile: “Che carriera straordinaria! Un grande abbraccio Bomber”
Alessandro Del Piero, fuoriclasse della Juventus e della Nazionale, nonché idolo d’infanzia di Ciro Immobile, ha voluto anche lui omaggiare la carriera dell’ex centravanti della Lazio: ecco le sue parole.
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Le parole di Del Piero su Ciro Immobile
“Che bellissimo viaggio, Ciro. Una carriera straordinaria, fatta di gol, sacrifici e passione e vittorie. Ora inizia un nuovo capitolo, da vivere con la tua famiglia e chissà quali altre sfide. È stato bello vederti crescere ed esordire e condividere tanti momenti insieme. Un grande abbraccio, Bomber”.
Non è mancata anche la risposta dello stesso Immobile sotto il commento di Pinturicchio: “Capitano, è stato un onore”.
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