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Gattuso una furia con Dele-Bashiru, ma il nigeriano si fa perdonare con il gol

Published

2 ore ago

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Dele Bashiru Gattuso Juventus Lazio

L’infortunio di Taylor ha costretto Gattuso ad accelerare i cambi nella fase più tesa della partita, anticipando l’ingresso in campo di Dele-Bashiru, che non era pronto e ha fatto diventare una furia il tecnico; più tardi, però, il nigeriano si è fatto perdonare con il gol che ha chiuso sullo 0-3 Juventus Lazio.

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Juventus Lazio, Dele Bashiru prima fa infuriare Gattuso, poi lo fa esultare

Dele-Bashiru prima fa disperare Gattuso, poi lo fa esplodere dalla gioia. Taylor subisce un duro colpo alla coscia e chiede il cambio, ma il nigeriano non si fa trovare pronto; il tecnico, allora, sbotta contro il centrocampista apertamente, come riportato dai cronisti di DAZN. Una scossa che probabilmente anima Dele-Bashiru, il quale si scatena in campo e traccia una breccia nella difesa bianconera, trovando la rete del 3-0 in grado di chiudere definitivamente la partita. Un ottimo modo per farsi perdonare…

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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