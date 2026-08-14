Dele-Bashiru, chance da titolare prima dell’arrivo di Frattesi

In vista della prima stagionale della Lazio contro il Mantova, in programma domenica alle ore 21:15, Fisayo Dele-Bashiru avrà l’ultima chance da titolare prima dell’arrivo di Davide Frattesi. Un’ottima possibilità per mettersi in mostra e scalare le gerarchie, andando a ricoprire il ruolo di prima riserva per dell’ex Inter.

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Lazio Mantova, Dele-Bashiru titolare per convincere Gattuso

Con l’arrivo di Frattesi, il centrocampo della Lazio avrà una sua composizione ben precisa: se schierato a 3, Rovella sarà il regista e l’ex Inter e Taylor agiranno da interni; se a 2, il nuovo acquisto scalerà sulla trequarti. In tale schieramento, Dele-Bashiru faticherà a trovare spazio da titolare. Per questo motivo, la partita di Coppa Italia può essere un’occasione importante per lui, come sottolineato dal Corriere dello Sport. Il nigeriano, infatti, probabilmente sarà all’ultima da titolare. Sarà perciò chiamato a dare segnali importanti per scalare le gerarchie e confermarsi come primo sostituto. E non per forza deve essere un male: avrà meno responsabilità e potrà trovare spazio nei modi e nei tempi più congeniali alle sue caratteristiche.

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