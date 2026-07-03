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Delio Rossi, Caicedo, Luis Alberto ed Hernanes: anche i loro messaggi alla manifestazione
Anche se a distanza, attraverso un video collegamento registrato, alla grande manifestazione contro il presidente Lotito hanno partecipato anche Delio Rossi, Luis Alberto, il Profeta Hernanes e Caicedo: ecco i loro messaggi.
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I messaggi di Delio Rossi, Caicedo, Luis Alberto ed Hernanes alla manifestazione
DELIO ROSSI – “Ho avuto la fortuna di allenare la Lazio, la squadra non è dei gocatori, degli allenatori o dei presidente, ma solo dei tifosi”.
LUIS ALBERTO – “Vi mando un abbraccio, come sapete certe persone sono ancora lì, forza per questo momento difficile. Siamo tutti con voi, siete la migliore tifoseria del mondo”.
HERNANES – “Vorrei essere lì con voi, un abbraccio di supporto sperando che la situazione possa risolversi il più presto possibile e che possiate sognare una grande Lazio”.
CAICEDO – “Ciao dal Panterone, un in nocca al lupo ai tifosi laziali, questo atto d’amore spero possa essere ascoltato e che la Lazio possa tornare a essere grande di nuovo. Vi voglio bene”.
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