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Delio Rossi, Caicedo, Luis Alberto ed Hernanes: anche i loro messaggi alla manifestazione

Published

2 ore ago

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Anche se a distanza, attraverso un video collegamento registrato, alla grande manifestazione contro il presidente Lotito hanno partecipato anche Delio Rossi, Luis Alberto, il Profeta Hernanes e Caicedo: ecco i loro messaggi.

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I messaggi di Delio Rossi, Caicedo, Luis Alberto ed Hernanes alla manifestazione

DELIO ROSSI – “Ho avuto la fortuna di allenare la Lazio, la squadra non è dei gocatori, degli allenatori o dei presidente, ma solo dei tifosi”.

LUIS ALBERTO – “Vi mando un abbraccio, come sapete certe persone sono ancora lì, forza per questo momento difficile. Siamo tutti con voi, siete la migliore tifoseria del mondo”.

HERNANES – “Vorrei essere lì con voi, un abbraccio di supporto sperando che la situazione possa risolversi il più presto possibile e che possiate sognare una grande Lazio”.

CAICEDO – “Ciao dal Panterone, un in nocca al lupo ai tifosi laziali, questo atto d’amore spero possa essere ascoltato e che la Lazio possa tornare a essere grande di nuovo. Vi voglio bene”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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