DELIO ROSSI LAZIO – L’ex allenatore biancoceleste Delio Rossi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RadioSportiva durante la quale ha avuto modo di commentare anche l’ultima stagione della Lazio e ipotizzare la prossima: ecco le sue dichiarazioni.

LAZIO E INZAGHI – “La Lazio se fa un campionato eccelso arriva tra le prime quattro, se fa un campionato non eccelso arriva ottava. Tenendo Inzaghi e non vendendo i giocatori più importanti è agevolata. Potrebbe essere una delle sorprese come l’anno scorso è stata l’Atalanta”.