DELIO ROSSI LAZIO – La Serie A è ferma da ormai più di una settimana a causa dell’emergenza Coronavirus. Le leghe nel frattempo cercano di studiare un calendario alternativo che permetta di terminare regolarmente i campionati. L’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi si è espresso così sulla situazione e sul momento dei biancocelesti ai microfoni di Tmw Radio.

Le parole di Delio Rossi

Qualsiasi cosa succeda, questo campionato va ripreso. Se c’è da aspettare settembre o l’anno prossimo si farà così. Bisogna prendere tempo. Play-off? Stiamo vivendo una situazione anomale, mai accaduta prima neanche in tempo di guerra. Se comunque inizi un torneo in un certo modo non puoi cambiare le regole in corsa. non si può”.

Ripresa allenamenti Lazio

“Per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti, conosco Lotito e bisogna saper leggere tra le righe. Forse c’è uno scopo dietro, magari c’è la volontà di far mettere a sedere i giocatori per parlare di quelle soluzioni che discutevamo prima. La vedo così, la Lazio non è l’unica a riprendere gli allenamenti senza un motivo”.

