INTERVISTA DI GENNARO CHAMPIONS LEAGUE – Queste le parole di Delio Rossi sulla corsa per la qualificazione alla prossima Champions League ai microfoni di TMW.

L’intervista di Delio Rossi

“Se per lo Scudetto sembra tutto deciso, per il quarto posto ci sono numerose squadre che possono ambire. Chi è avanti sicuramente è avvantaggiato. La Roma secondo me è fuori dalla lotta per la Champions League e non rientrerà, indipendentemente dall’impegno in Europa League. Sono tante le squadre davanti e i giallorossi dovrebbero recuperare punti su tutte e per me sono fuori. L’unica squadra che con la vittoria di ieri può ancora sperare, pur senza sbagliare, è la Lazio“.

