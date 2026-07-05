Lino Della Corte (Lazio Paracadutismo) presenta il Campionato Italiano Assoluto

Il presidente della S.S. Lazio Paracadutismo Lino Della Corte ha parlato del Campionato Italiano Assoluto di Paracadutismo Sportivo, che andrà in scena a Nettuno fra il 7 e il 12 luglio.

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Le parole di Lino della Corte, presidente della S.S. LAZIO Paracadutismo.

“Questo campionato è motivo di grande orgoglio per noi della SS. Lazio per essere stati scelti per il terzo anno consecutivo come organizzatori di un campionato prestigioso, che torna a Nettuno scegliendo questa volta il Porto Marina di Nettuno quale location della spettacolare cerimonia di apertura. La città di Nettuno potrebbe essere una delle sedi papabili per il prossimo Mundial del 2030 qualora Roma avanzasse la propria candidatura e le fosse assegnata.

Parteciperanno a questa terza edizione nomi prestigiosi del paracadutismo italiano e vedremo se quest’anno gli atleti della Scuola Nazionale, dell’Esercito o della stessa Lazio riusciranno a portare via il titolo alla squadra dei Carabinieri, attuali campioni in carica. Un ringraziamento speciale va ad Arianna di Magno che da venticinque anni porta avanti questo meraviglioso centro di Paracadutismo fondato da suo padre Chicco di Magno al quale il centro è intitolato così come il Trofeo Chicco Di Magno”.

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