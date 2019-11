DELNERI LAZIO CHAMPIONS – Attualmente in terza posizione, la Lazio risulta essere una delle candidate per un posto in Champions League. Dopo aver tentato per tanti anni la qualificazione nella massima competizione europea, questa potrebbe essere la volta buona per raggiungere l’obiettivo. A tal proposito Luigi Delneri, che dal 2007 al 2009 ha allenato l’Atalanta, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport sulla lotta per il terzo e quarto posto per parlare delle possibilità di una riconferma in Champions League della squadra bergamasca.

Lotta Champions League

“In lotta anche Inter, Napoli, Roma, Lazio e occhio al Cagliari. Tuttavia il bis è possibile: credo ciecamente in questa l’Atalanta”.

Il futuro

“Voglia ed entusiasmo non mancano, aspetto il progetto migliore. E non chiudo all’incarico da c.t.: quello ancora mi manca”.